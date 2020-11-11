Kuruluş Osman 33. yeni bölüm | Osman Bey, Kayı Obası’nı büyük bir tehlikeden kurtarıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 33. yeni bölümünde Osman Bey, Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtardı. Kuruluş Osman yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...

Geyhatu'nun Kayı Obası'na baskınından sonra Osman Bey çıkagelir.

Geyhatu, oğlunun yerini söylemedikleri takdirde Kayı Obası'nı yerle bir etmekle tehdit eder.

Herkesin gözü önünde Savcı Bey'in eşliğinde başına çuval geçirilmiş esiri gören Geyhatu Savcı Bey'e "Yanındaki kim?" diye seslenir.

Osman Bey atın üzerindeki haini aşağıya indirir. Hainin başındaki çuval açıldığında Mönke olduğu ortaya çıkar.

Osman Bey böylece Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her Çarşamba 20.00'de atv'de!