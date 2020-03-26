Kuruluş Osman 16. yeni bölüm | Osman Bey'in yeni vazifesi!

Kuruluş Osman'ın 16. yeni bölümü yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 16.yeni bölümünde Osman Bey yani vazifeyi üstleniyor. Osman Bey'in "Bizans ile Moğol'un bize kurduğu tuzakları yerle yeksan edeceğim!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 16. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...