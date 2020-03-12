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Kuruluş Osman 14.yeni bölüm | Osman'ın cenki başlamıştır!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 14.yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey'in "Türk olmak zordur Sofia, mazlum için zalimi karşına alırsın!" sözü dikkat çekti. Kuruluş Osman yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...
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