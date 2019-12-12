Bir evlat değil, bin evlat feda olsun! | Kuruluş Osman 4. bölüm

Şeyh Edebalı, kızının kaçırıldığını öğreniyor! Bir evlat değil, bin evlat feda olsun! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.