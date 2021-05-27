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Kuruluş Osman 61. yeni bölüm fragmanı izle! "Eğer ki intikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!"

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Giriş: 27.05.2021 11:26
Güncelleme:27.05.2021 11:26
Kuruluş Osman 61. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Bamsı Bey'i kaybetmenin acısı yaşayan Osman Bey'in "Eğer ki intikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!" sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman 61. yeni bölüm fragmanı izle...
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