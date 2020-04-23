- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 19. yeni bölüm fragmanında "Gazilerimizle, evliyalarımızla, ahiyanlarımızla gelip bu diyarları İslam beldesi yapacağız!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.