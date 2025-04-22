Kuruluş Osman 189. Bölüm 2. Fragman

Kuruluş Osman’da bu hafta; Osman Bey’in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius’un kanlı oyunu, Kuçar’ın sinsi planı ve Halime’nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.