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Kuruluş Osman 189. Bölüm 2. Fragman

Kuruluş Osman 189. Bölüm 2. Fragman

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Giriş: 22.04.2025 12:09
Güncelleme:22.04.2025 12:10
Kuruluş Osman’da bu hafta; Osman Bey’in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius’un kanlı oyunu, Kuçar’ın sinsi planı ve Halime’nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.
Kuruluş Osman 189. Bölüm 2. Fragman
Kuruluş Osman 189. Bölüm 2. Fragman
Kuruluş Osman 189. Bölüm 2. Fragman
Kuruluş Osman 188. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 188. Bölüm Fragmanı
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Kuruluş Osman 187. Bölüm 2. Fragman
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Kuruluş Osman 181. Bölüm 2. Fragmanı
Kuruluş Osman 181. Bölüm 2. Fragmanı
Kuruluş Osman 181. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 181. Bölüm Fragmanı
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Kuruluş Osman 180. Bölüm Fragman
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