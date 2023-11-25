Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı izle | “Biz kulun arzusu için değil rabbin rızası için cenk ederiz!”

Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Biz kulun arzusu için değil rabbin rızası için cenk ederiz!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 138. bölüm fragmanı...