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03.03.2020

Kuruluş Osman 13. yeni bölüm 2. fragmanı izle

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda "Dündar, Balgay'ın Sancak Bey'i oldu!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman son fragman izle...

Kuruluş Osman 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.

BALA VE BAMSI İSYAN EDİYOR
Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.

SELCAN HATUN ÖLECEK Mİ?
Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi? Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?

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