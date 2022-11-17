Kuruluş Osman 105. yeni bölüm fragmanını | “Burada bey de benim, devlet de benim!”

Kuruluş Osman 105. yeni bölüm fragmanını izle! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 105. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Burada bey de benim, devlet de benim!” sözü damga vurdu.