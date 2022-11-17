17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 105. yeni bölüm fragmanını | “Burada bey de benim, devlet de benim!”

Kuruluş Osman 105. yeni bölüm fragmanını | “Burada bey de benim, devlet de benim!”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2022 12:02
Güncelleme:17.11.2022 12:02
Kuruluş Osman 105. yeni bölüm fragmanını izle! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 105. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Burada bey de benim, devlet de benim!” sözü damga vurdu.
“Burada bey de benim, devlet de benim!”
“Burada bey de benim, devlet de benim!”
Osman Bey tuzağı boşa çıkardı
Osman Bey tuzağı boşa çıkardı
“Tunç yürekli Alplarım! Şimdi küffarın yurduna çelik bir gürz gibi vurmanın vaktidir!”
“Tunç yürekli Alplarım! Şimdi küffarın yurduna çelik bir gürz gibi vurmanın vaktidir!”
Tez divanı kuracağız! Osman Bey yoksa oğlu buradadır!
"Tez divanı kuracağız! Osman Bey yoksa oğlu buradadır!"
“Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!”
“Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!”
“Alplar! Hepsi cezasını görecek!”
“Alplar! Hepsi cezasını görecek!”
Bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu
"Bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu"
Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu
"Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu"
Kuruluş Osman 101. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 101. bölüm fragmanı
Osman Bey’den büyük oyun
Osman Bey'den büyük oyun
’Kuruluş Osman’da Osman Bey’den Orhan’a beylik dersleri!
'Kuruluş Osman'da Osman Bey’den Orhan’a beylik dersleri!
Kuruluş Osman’dan nefes kesen fragman
Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman
Daha Fazla Video Göster