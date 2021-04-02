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Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 02.04.2021 13:22
Kardeşlerim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. | Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim 7. yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.

Kardeşlerim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Kardeşlerim 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle
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Kardeşlerim 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 4. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 4. yeni bölüm fragmanı izle
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Kardeşlerim 2. bölüm 2.fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Kardeşlerim 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı yayınlandı
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