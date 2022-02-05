Kardeşlerim 38. yeni bölüm 2. fragmanı | "Hepinizi geberteceğim!"

Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Hepinizi geberteceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 38. bölüm 2. fragmanı...

"İnsanlığa davet etsek, yol tarifi isteyecek olanlar var!"

Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sonu partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.