05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 38. yeni bölüm 2. fragmanı | "Hepinizi geberteceğim!"

Kardeşlerim 38. yeni bölüm 2. fragmanı | "Hepinizi geberteceğim!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2022 13:59
Güncelleme:05.02.2022 13:59
Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Hepinizi geberteceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 38. bölüm 2. fragmanı...

"İnsanlığa davet etsek, yol tarifi isteyecek olanlar var!"

Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sonu partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hepinizi geberteceğim!
"Hepinizi geberteceğim!"
Sen yanımda olduğun için bir başka bakmış gözlerim
"Sen yanımda olduğun için bir başka bakmış gözlerim"
Beraber yaşlanacağımız pembe panjurlu evimiz
"Beraber yaşlanacağımız pembe panjurlu evimiz"
Bizden uzak durun!
"Bizden uzak durun!"
Bize evlatlık vermezler mi?
"Bize evlatlık vermezler mi?"
Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar
"Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar"
Sakın kıpırdama ateş ederim!
"Sakın kıpırdama ateş ederim!"
Benim kızım çok küçük hapise giremez.
"Benim kızım çok küçük hapise giremez."
Sen de Süsen’den hoşlanıyordun galiba.
"Sen de Süsen'den hoşlanıyordun galiba."
Doruk, ben seni çok seviyorum
"Doruk, ben seni çok seviyorum"
Akif sen nasıl bir adamsın!
"Akif sen nasıl bir adamsın!"
Kardeşlerim için benim çok güçlü olmam lazım
"Kardeşlerim için benim çok güçlü olmam lazım"
Daha Fazla Video Göster