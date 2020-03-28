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Hercai 38. bölümde Reyyan'ı kim kurtardı?
Hercai dizisinin 38. bölümünde Reyyan bir kaza geçiriyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai'nin yıldızı Reyyan,geçirdiği kaza sonrası gizemli bir kişi tarafından kurtarılıyor. Hercai hayranları Reyyan'ı kimin kurtardığını merak eder oldu.
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