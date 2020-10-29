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Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 29.10.2020 12:16
Hercai 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 45. yeni bölüm fragmanıyla izleyenlerden tam puan aldı. Reyyan ile Miran'ın tutkulu sevdası izleyenleri ekran başına kilitlerken yeni bölümde büyük heyecanlar yaşanıyor. Diziseverler 'Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu internette araştırmaya başladı. İşte Hercai yeni bölüm fragmanı izleme adresi...

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur. Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Hercai 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'de Hanife vuruluyor
Hercai'de Hanife vuruluyor
Hazar ve Zehra kaza geçiriyor
Hazar ve Zehra kaza geçiriyor
Reyyan, Miran'ı kurtarıyor!
Reyyan, Miran'ı kurtarıyor!
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'de Miran vuruldu mu?
Hercai'de Miran vuruldu mu?
Azize oyunuyla gerçeklerin ortaya çıkmasını engelledi
Azize oyunuyla gerçeklerin ortaya çıkmasını engelledi
Hazar gerçeği öğreniyor
Hazar gerçeği öğreniyor
Hercai'de Miran Aslan'ın peşini bırakmıyor
Hercai'de Miran Aslan'ın peşini bırakmıyor
Hercai'de Miran sırrın peşinde
Hercai'de Miran sırrın peşinde
Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı!
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