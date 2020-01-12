Hercai 28. bölüm 2. fragman izle! | Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz...

ATV'nin fenomen dizisi Hercai 28. bölüm 2. fragman izle! Her yeni bölümyüle izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin 28. bölümünden 2. son fragman yayınlandı. Fragmanda Reyyan ve Miran arasındaki aşk dolu sahneler dikkat çekiyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü şimdiden iple çekmeye başladı. Hercai 28. yeni bölüm 17 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında olacak...

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai dizisi 2. sezonunda da ATV ekranında cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu.

Dizinin başrollerini Akın Akınözü, (Miran Aslanbey) Ebru Şahin, (Reyyan Şadoğlu) Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.