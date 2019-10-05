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05.10.2019

Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - İZLE

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin 11 Ekim Cuma akşamı yayınlacak olan 16. yeni bölüm birinci tanıtım fragmanı videosu yayınlandı. 15. bölüm ile sevenlerini ekrana kilitleyen Hercai'nin 16. bölüm fragmanında "Ben sevenlerin kavuştuğu hikâyeleri seviyorum..." sözü dikkat çekiyor. Hercai'nin 16. bölüm fragmanı izle...

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Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - İZLE
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