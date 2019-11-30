30 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.11.2019

Hercai 23. yeni bölüm tek parça izle | Hercai son bölüm

Hercai 23. yeni bölüm tek parça izle! ATV sevilen dizisi Hercai son bölüm izle! Cuma akşamlarına damga vuran Hercai dizisinde heyecan hız kesmiyor. Hercai'de bu hafta; Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer. Hercai 23. yeni bölüm tek parça izle

Hercai 23. Bölüm izle yeni bölüm izle

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hercai 23. yeni bölüm tek parça izle
Hercai 23. yeni bölüm tek parça izle
Hercai dizisine damga vuran Mümin Sarıkaya şarksı
Hercai dizisine damga vuran Mümin Sarıkaya şarksı
Mektubun sırrı çözülecek mi? | Hercai yeni bölüm
Mektubun sırrı çözülecek mi? | Hercai yeni bölüm
Gerçekler ortaya çıkıyor! | Hercai yeni bölüm
Gerçekler ortaya çıkıyor! | Hercai yeni bölüm
Hercai 23. bölüm yeni fragmanı yayınlandı
Hercai 23. bölüm yeni fragmanı yayınlandı
Hercai 22. son bölüm izle
Hercai 22. son bölüm izle
Hercai 23. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı
Hercai 23. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı
Ebru Şahin'den Hercai'ye damga vuran şarkı!
Ebru Şahin'den Hercai'ye damga vuran şarkı!
Hercai'de Hazar, gerçekleri anlatıyor!
Hercai'de Hazar, gerçekleri anlatıyor!
Reyyan’ın ağır sözleri | Hercai 22. yeni bölüm
Reyyan’ın ağır sözleri | Hercai 22. yeni bölüm
Hercai'de Miran’a atılan iftira!
Hercai'de Miran’a atılan iftira!
Hercai 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Daha Fazla Video Göster