Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçen hafta 163. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 164. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'n 164. bölüm fragmanında "Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!" sözleri dikkat çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı izled.