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09.10.2019

EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son yayınlanan 142. yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. EDHO'nun 142. bölümünde Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır. EDHO 142. yeni bölümünü kesintisiz tek parça izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.

EDHO yeni bölüm izle son bölüm izle

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EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
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