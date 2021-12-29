Destan'da izleyenleri derinden etkileyen sahne! İşte Akkız ve Batuga’nın duygusal vedası

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. ‘Destan’ın altıncı bölümünde, Batuga, Yaman’dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız’a sürpriz yaptı. Kaçış operasyonunu tüm detayları ile planlamak isteyen Batuga, gizlice buluştuğu Akkız’a annesinin mücevherlerinin bulunduğu değerli taşlarla dolu bir sandığı hediye etti ve “Anamın mücevherleri. Dağlı kızları tünellerden çıkar, gidin burdan. Ben de mahzendeki çocuğu salayım” dedi.

Akkız "Ben bir yere gitmiyorum" diyerek rest çekerken, "Bak tüneli açtık, ilk fırsatta kaçıp Çolpan Han'la buluşacağım. Tılsım Bikemi tuzağa düşüren albızı bulcam. Gerçek ortaya çıkınca sen de babanın önüne çıkacaksın, benim aklım var diyeceksin, hakkın olanı alacaksın" dedi. Batuga'nın cevabı ise "Sen de taht törenimi asıldığın kazıktan izlersin" oldu: "Balamir'i duymadın mı kurultay toplamaya kalktı! Yağma toyu beyleri bir zaman oyalayacak, çift başlı kurdun asıl pençesi bulunmazsa o kurultay eninde sonunda toplanacak, babam tahtı kaybedecek! O yüzden Gök Hanı var gücüyle senin peşine düşecek! O çocuğu er ya da geç konuşturacak! Seni de o direğe asacak!"

Batuga, "Çolpan Han'ı bul, obanızı toplayın göç edin! Babam sizi yakalayamazsa kan dökemez" deyince Akkız, "Dağ obası bir kere daha sürülmeyecek! Bir kere daha kardeş kanı dökülmeyecek! Ben gerçeği bulacağım, Gök'le Dağın oğlu çift başlı kurt olacak! Gök'le Dağ'ı bir edecek ve Bozkır'a dirlik gelecek" diye yanıt verdi.

Batuga ise kararını çoktan vermişti. Batuga "Sana ilk ve son buyruğumdur Akkız. Dostlarını al, hanını bul, göçün gidin buralardan. Bir daha bu saraya ayak basmayasın! Gökleri de öcünü de beni de unutasın" deyince Akkız istemeyerek de olsa "Buyruğun başım üstünedir Teginim" dedi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.