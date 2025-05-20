Bir Gece Masalı 33. Bölüm 2. Fragman

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan yeni bölümün ardından yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicilerin merakını ikiye katladı. Şimdi ise dizi tutkunlarının gözü Bir Gece Masalı 33. bölüm tanıtım fragmanına çevrildi. Dizinin gelecek haftaki bölümünde yaşanacaklar merak konusu.