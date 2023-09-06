Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm fragmanı | "Vatanı vatan yapan, uğruna ölenlerdir!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon tanıtımları yayınlandı. 36'ncı bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Vatanı vatan yapan, uğruna ölenlerdir!" sözleri damga vurdu.