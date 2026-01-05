Viral Galeri Viral Liste TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Van ve Siirt tamamlandı | Kura sırası Mardin ve Ağrı'da

TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Van ve Siirt tamamlandı | Kura sırası Mardin ve Ağrı'da

Siirt ve Van'da binlerce başvuru sahibinin heyecanla beklediği TOKİ kura çekimleri tamamlandı. Van'da saat 11:00, Siirt'te ise 14:30 itibarıyla başlayan kura sürecinde, hak sahipleri belli oldu. Bugün (6 Ocak'ta) ise Mardin ve Ağrı'da düzenlenecek törenlerle kura çekimleri devam edecek.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 00:24
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için kura takvimi Van ve Siirt'te tamamlandı, hak sahipleri belli oldu. TOKİ tarafından düzenlenen kuralar noter huzurunda çekildi, sonuçlar canlı yayınla açıklandı.

SİİRT VE VAN KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Siirt ve Van'daki kura çekimleri tamamlandı.

Çekilişler noter huzurunda, canlı yayınla açıklandı. Hak sahiplerinin belli olduğu liste gün içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

SİİRT'TE NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?

  • Siirt Merkez: 1.000 konut
  • Baykan: 140 konut
  • Eruh: 47 konut
  • Kurtalan: 100 konut
  • Pervari: 160 konut
  • Tillo: 80 konut
  • Şirvan: 100 konut
VAN'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Projeye dahil edilen konutların ilçe bazlı dağılımı şöyle:

  • Başkale: 211 konut
  • Çaldıran: 300 konut
  • Erciş: 1.500 konut
  • Gevaş: 100 konut
  • Gürpınar: 250 konut
  • Muradiye: 300 konut
  • Özalp: 500 konut
  • Saray: 142 konut
