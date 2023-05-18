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Ateş Kuşları 16. bölüm 2. fragmanı izle | "Kızına kavuşacaksın!"

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Giriş: 18.05.2023 16:16
Güncelleme:18.05.2023 16:16
Ateş Kuşları 16. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Kızına kavuşacaksın!" sözleri damga vurdu.

ÇATAL, ALİ VE BARBAROS İLE ANLAŞMA YAPACAK MI?

Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir. Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir. Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler. Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?

GÜLAYŞE, BİR BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENİRKEN NİZAM İSE KARDEŞİNİN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR!

Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar. Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?

NİZAM EYÜBOĞLU'NUN 23 YILLIK RÜYASI GERÇEK OLUYOR

Sonunda Nizam Eyüboğlu'nun duaları kabul olur, yirmi üç yıldır hasretini çektiği kızına kavuşur.

ATEŞ KUŞLARI, GÜLAYŞE'SİZ NE YAPACAK?

Peki, Ateş Kuşları Gülayşe'yi babasına verecek mi? Nizam Eyüboğlu ile karşı karşıya gelen Ali ve Mercan kendilerini nasıl savunacaklar? Gülayşe'den ayrılmaktansa ölmeyi tercih eden Sabit şimdi ne yapacak?

SABİT'İN YARALI GEÇMİŞİ

Geçmişte ise Sabit'in babası Köksüzleri Çatal'a vermeye kalkar. Çıkan arbedede Çatal Sabit'in annesinin ölümüne sebep olur! Köksüzken annesini Çatal'a kurban veren Sabit'in Ateş Kuşları'nın Çatal'la anlaşma yapmasına tepkisi ne olacak?

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Kızına kavuşacaksın!
"Kızına kavuşacaksın!"
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''23 yıldır seni bulmak için dua eden bir baban var.''
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