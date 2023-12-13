Navruz Çelik’in kardeşinden şok ifadeler! Her şeyi Müge Anlı’ya anlattı

Navruz Çelik’in kız kardeşi Necla Hanım, Müge Anlı yayınına bağlanarak yeni açıklamalarda bulundu. Sıdıka’nın ölümü sonrası Navruz’un kendisini aradığını söyleyen Necla Hanım, “Ağlayarak aradı, ’Gelinimi yediler öldürdüler, beni de dövdüler. Kafam taşa değdi bayıldım’ dedi. Eğer onları kayırıyorsa onların cezasını çeksin” ifadelerini kullandı.