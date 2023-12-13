13 Aralık 2023, Çarşamba
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Navruz Çelik’in kardeşinden şok ifadeler! Her şeyi Müge Anlı’ya anlattı
Navruz Çelik’in kız kardeşi Necla Hanım, Müge Anlı yayınına bağlanarak yeni açıklamalarda bulundu. Sıdıka’nın ölümü sonrası Navruz’un kendisini aradığını söyleyen Necla Hanım, “Ağlayarak aradı, ’Gelinimi yediler öldürdüler, beni de dövdüler. Kafam taşa değdi bayıldım’ dedi. Eğer onları kayırıyorsa onların cezasını çeksin” ifadelerini kullandı.