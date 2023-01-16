Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında tanıktan kan donduran iddia!

Müge Anlı'daki Sedat Özcan olayında korkunç iddialar gündeme geldi. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kayboldu. Evlatlarından hiçbir haber alamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündeme gelirken Mesut isimli vatandaş, "Cinsel organına kadar kesmiş" dedi. İşte kan donduran iddialar...