Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz’ün kaybında akılalmaz gelişmeler yaşandı. Evli bir erkekle beraberlik yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz’den 38 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz’ün kaybında baş şüpheli olan evli sevgilisinin ise bir başka kadınla daha yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bugün canlı yayına katılan kadının anlattıkları Müge Anlı’yı çileden çıkardı.

Yasemin Hanım, Bahri Bey'in hayatına giren kişileri Bahri Bey'in zorla hayatına almadığını, herkesin kendi isteği ile girdiğini iddia edip kendisine de Yasemin Hanım çok iyi bir insansınız ama ben evliyim dediğini, kendisinin de benim zaten bir beklentim yok diye cevap verdiğini ileri sürdü. Mehmet Bey tepki göstererek Yasemin Hanım'ın Bahri Bey'i savunduğunu belirtti. Yasemin Hanım, eşinden böyle bir şey görse kendisinin de hoşuna gitmeyeceğini söyleyince Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın Bahri Bey'i yüceltmesine tepki gösterdi. Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın emniyette kendi özel hayatından bahsettiği için açıklamayacağını söyledi.