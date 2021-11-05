Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Kasım Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; karmaşık aile ilişkileri, kin, nefret, düşmanlık, 40 yıl arayla aynı şekilde ölen iki kuzen, şoke eden sözler, çarpıcı iddialar! Neden öldürüldü? İntikam kurbanı mı oldu? Dövdü, öldürdü, gömdü dedi, çiçek gibi suladıklarını söyledi! DJ Gezgin üzüm bağına mı gömüldü? Mehmet Karahan’ın ölümüyle ilgili şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; karmaşık aile ilişkileri, kin, nefret, düşmanlık, 40 yıl arayla aynı şekilde ölen iki kuzen, şoke eden sözler, çarpıcı iddialar! Neden öldürüldü? İntikam kurbanı mı oldu? Dövdü, öldürdü, gömdü dedi, çiçek gibi suladıklarını söyledi! DJ Gezgin üzüm bağına mı gömüldü? Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.