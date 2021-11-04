Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; aile içinde inanılmaz olaylar, çatışma, infaz, cinayet... 40 yıl arayla benzer şekilde hayatını kaybeden iki kadın! Kim, neden öldürdü? Nurgül Beyhan cinayeti! Çalıştığı lokantaya diye çıktı, bir daha geri dönmedi! 17 yaşındaki gençle ilgili sıcak gelişme! DJ Gezgin üzüm bağına mı gömüldü? Mehmet Karahan’ın ölümüyle ilgili şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; aile içinde inanılmaz olaylar, çatışma, infaz, cinayet... 40 yıl arayla benzer şekilde hayatını kaybeden iki kadın! Kim, neden öldürdü? Nurgül Beyhan cinayeti! Çalıştığı lokantaya diye çıktı, bir daha geri dönmedi! 17 yaşındaki gençle ilgili sıcak gelişme! DJ Gezgin üzüm bağına mı gömüldü? Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.