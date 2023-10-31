Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ekim Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; cinayete kurban giden kiraz işçisi, yalanlara dolanan koca, yeri tespit edilen uçurum kenarı! Bedriye Kılıç’ın cenazesini arama çalışmaları! Şüpheli ölümdeki soru işaretleri! Hedef mi şaşırtıyor, yönlendiriliyor mu? Tehlikeli noktalar, şantaj ağı... Nevrigül Alan’ın ölümündeki cinayet şüphesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; cinayete kurban giden kiraz işçisi, yalanlara dolanan koca, yeri tespit edilen uçurum kenarı! Bedriye Kılıç'ın cenazesini arama çalışmaları! Şüpheli ölümdeki soru işaretleri! Hedef mi şaşırtıyor, yönlendiriliyor mu? Tehlikeli noktalar, şantaj ağı... Nevrigül Alan'ın ölümündeki cinayet şüphesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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