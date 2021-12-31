Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir türlü paylaşılamayan emekli albay! Bir yanda ablası ve büyük kızı, diğer yanda karısı ve küçük kızı... Emekli albay konuştu, kızı gözyaşlarına boğuldu! İki buçuk yıllık hasret son bulacak mı? Bir aşk sonucu ayrı düşen kardeşler! Yılmadan ikiz kardeşlerini arayan Bahar Tekin ve babası Süleyman Kardeş canlı yayında! Günlerce haber alınamayan bir genç, endişeli bir aile ve gözyaşlarına boşan müjde! Yayın sonrası neler yaşandı? 25 yaşındaki gençle ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir türlü paylaşılamayan emekli albay! Bir yanda ablası ve büyük kızı, diğer yanda karısı ve küçük kızı... Emekli albay konuştu, kızı gözyaşlarına boğuldu! İki buçuk yıllık hasret son bulacak mı? Bir aşk sonucu ayrı düşen kardeşler! Yılmadan ikiz kardeşlerini arayan Bahar Tekin ve babası Süleyman Kardeş canlı yayında! Günlerce haber alınamayan bir genç, endişeli bir aile ve gözyaşlarına boşan müjde! Yayın sonrası neler yaşandı? 25 yaşındaki gençle ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.