Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; evinden çıkıp gitti, görüşmek istemediğini söyledi! Eşini ihanetle suçlayan koca, şiddet iddiaları, endişeli aile! İki çocuk annesi Sevda Kılıç ile ilgili sıcak gelişme! Kayıp genç bir kız, gözü yaşlı baba... 4 farklı şehirde aranan lise üçüncü sınıf öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; evinden çıkıp gitti, görüşmek istemediğini söyledi! Eşini ihanetle suçlayan koca, şiddet iddiaları, endişeli aile! İki çocuk annesi Sevda Kılıç ile ilgili sıcak gelişme! Kayıp genç bir kız, gözü yaşlı baba... 4 farklı şehirde aranan lise üçüncü sınıf öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.