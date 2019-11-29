Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Kasım Cuma tek parça izle | ATV canlı yayın Müge Anlı'da bugün - 29.11.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Kasım 2019 Cuma) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...21 Kasım'da Bursa'da kaybolan lise öğrencisi Tuğba bulundu! Hatice Hanım 36 yıl sonra annesine kavuştu! Hatice Hanım 36 yıl sonra kardeşleriyle buluştu!