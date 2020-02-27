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27.02.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Şubat Perşembe canlı yayın izle |Video - 27.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Aynı ailenin iki ayrı evlatlık çocuğu birlikte biyolojik ailelerini arıyor! 7 Şubat’ta kaybolan Özcan Eren 450 bin liralık fidye için mi kaçırıldı? 22 yaşındaki Özcan Eren’in başına ne geldi? Ayşe Yücel’in evlat özlemi son bulacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 2020 Şubat Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Aynı ailenin iki ayrı evlatlık çocuğu birlikte biyolojik ailelerini arıyor! 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Eren 450 bin liralık fidye için mi kaçırıldı? 22 yaşındaki Özcan Eren'in başına ne geldi? Ayşe Yücel'in evlat özlemi son bulacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 27 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI YAYIN...

ATV CANLI YAYIN

27 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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