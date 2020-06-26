Müge Anlı 26 Haziran Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; sorguda üçüncü gün! Ecrin bebeğin ölümünde sıcak gelişmeler! Yangında cevabı aranan sorular! Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Evdeki 3 kişiye ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; sorguda üçüncü gün! Ecrin bebeğin ölümünde sıcak gelişmeler! Yangında cevabı aranan sorular! Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Evdeki 3 kişiye ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.