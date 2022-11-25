Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Kasım Cuma izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Kasım 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Sakarya'da cinayet! Yanıt aranan sorular... Gözaltılar, araştırmalar, şok açıklamalar! Erdal Sakız cinayetindeki gelişmeler... İyi ve kötüyü ayırt edemeyen kadın! Bitmeyen çile, çocuk üstüne çocuk, acı üstüne acı! Melike Balaban'ı kurtarma çabası Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Kasım 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Sakarya'da cinayet! Yanıt aranan sorular... Gözaltılar, araştırmalar, şok açıklamalar! Erdal Sakız cinayetindeki gelişmeler... İyi ve kötüyü ayırt edemeyen kadın! Bitmeyen çile, çocuk üstüne çocuk, acı üstüne acı! Melike Balaban'ı kurtarma çabası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 25 KASIM CUMA CANLI İZLE