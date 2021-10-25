Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Tetikçilikle suçlanan Afgan çoban canlı yayında! Haftalardır kayıp bir anne, yollara düşen yakınları, gelen telefonlar... 4 çocuk annesi Sema Ağaçkıran nerede? Kardeşinin cenazesini çiçek gibi suladı, göz göre göre ölüme terk etti! DJ Gezgin’i nereye gömdüler? 5 ay arayla iki cinayet... Evinde boğulan Nurgül Beyhan’ı kim öldürdü? İntikam cinayeti mi? Aile içi husumet mi? Yayın sonunda yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Tetikçilikle suçlanan Afgan çoban canlı yayında! Haftalardır kayıp bir anne, yollara düşen yakınları, gelen telefonlar... 4 çocuk annesi Sema Ağaçkıran nerede? Kardeşinin cenazesini çiçek gibi suladı, göz göre göre ölüme terk etti! DJ Gezgin'i nereye gömdüler? 5 ay arayla iki cinayet... Evinde boğulan Nurgül Beyhan'ı kim öldürdü? İntikam cinayeti mi? Aile içi husumet mi? Yayın sonunda yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.