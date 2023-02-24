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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Şubat Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 24.02.2023 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 7 çocuk babası kayıp bir adam, sorular ve kuşkular! Şükrü Güvenilir’in kaybında sıcak gelişme! Medet umdu, bela buldu! Canlı yayında sevindiren gelişme! Gözaltındaki üfürükçüyle ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 7 çocuk babası kayıp bir adam, sorular ve kuşkular! Şükrü Güvenilir'in kaybında sıcak gelişme! Medet umdu, bela buldu! Canlı yayında sevindiren gelişme! Gözaltındaki üfürükçüyle ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Şubat Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Şubat Cuma
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