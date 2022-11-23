Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Kasım Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; korkulukları kırdı, korku saçtı, hamile kadına musallat oldu! Gönül Kaçar ve annesinin dramı! Gözaltındaki oraklı sevgiliyle ilgili sıcak gelişme! Sakarya’da uyandırmayan kabus! Bir yanda oğlu ve eşi, diğer tarafta kuzeni ve sevgilisi, tehdit mesajı, fındık kavgası... Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; korkulukları kırdı, korku saçtı, hamile kadına musallat oldu! Gönül Kaçar ve annesinin dramı! Gözaltındaki oraklı sevgiliyle ilgili sıcak gelişme! Sakarya'da uyandırmayan kabus! Bir yanda oğlu ve eşi, diğer tarafta kuzeni ve sevgilisi, tehdit mesajı, fındık kavgası... Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.