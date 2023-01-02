Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; uygunsuz mesajlar attığı Arife Gökçe'ye zarar mı verdi? Sinan Sardoğan’ın evinde arama çalışması yapıldı! Arife Gökçe’nin kaybında yaşanan yeni gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; uygunsuz mesajlar attığı Arife Gökçe'ye zarar mı verdi? Sinan Sardoğan'ın evinde arama çalışması yapıldı! Arife Gökçe'nin kaybında yaşanan yeni gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.