Gizemli olay şaşkına çevirdi! Kimse sebebini bulamıyor: 5 günde tam 4 kez yaşandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Kıyak ailesine ait evde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Olayın tam nedeni bir türlü bulunamazken inceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirleyemedi. Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklamasında "Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde" dedi.
Giriş Tarihi: 25.08.2025 18:33