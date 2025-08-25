Viral Galeri Viral Tıkla Gizemli olay şaşkına çevirdi! Kimse sebebini bulamıyor: 5 günde tam 4 kez yaşandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Kıyak ailesine ait evde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Olayın tam nedeni bir türlü bulunamazken inceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirleyemedi. Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklamasında "Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 25.08.2025 18:33
5 GÜNDE TAM 4 FARKLI YANGIN!

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Yeşiltepe köyünde 5 kişilik Kıyak ailesinin yaşadığı evde, 19 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, evdekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bu tarihten 24 Ağustos'a kadar, evde 3 farklı yangın daha çıktı. 5 gün içerisindeki 4 yangında evin duvarı, gardırobunun içerisi ve 2 bazanın kenarı yandı.

EKİPLER BİLE ŞAŞKIN: HALA NEDENİ BULUNAMADI

Aile, söz konusu yangınları kendi imkanları ile söndürdü. İnceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirleyemedi.

Kıyak ailesinin 2020 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evlerinin yandığı, 2 yıl sonra da mevcut konuma yeni ev yaptıkları öğrenildi.

'YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK'

Ev sahibi Kadir Kıyak, "Geçen salı akşamı 3,5-4 arası kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim, saat 9-10 arası. Odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık. Sabah odadaki diğer baza yandı. Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok, elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok" dedi.

