25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Cimbom'dan defansa taze kan! Okan Buruk'un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Cimbom'dan defansa taze kan! Okan Buruk'un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği isimle anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Fildişili savunma oyuncusuyla el sıkıştı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından, kulübü Monaco ile de bonservis konusunda uzlaşma sağlandı. Öte yandan, Galatasaray'ın bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte transferin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 25.08.2025 17:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:32
Cimbom’dan defansa taze kan! Okan Buruk’un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla kilitlenen Galatasaray, transfer döneminde adeta bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldızlarla donatmak için ilk hamlesini Alman yıldız oyuncu Leroy Sané ile yaptı ve 3 yıllık dev anlaşmaya imza attı.

Cimbom’dan defansa taze kan! Okan Buruk’un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Leroy Sané transferinin ardından hız kesmeden çalışmalarına devam eden Cim-Bom, bu kez gözünü başka bir yıldıza çevirdi. Geçen sezon şampiyonlukta kilit rol oynayan Victor Osimhen için büyük bir mücadele veren Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübüyle anlaşarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

Cimbom’dan defansa taze kan! Okan Buruk’un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuyla taraftarını coşkuya boğan Galatasaray, bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda hareket eden yönetim, bu kez gözünü Monaco forması giyen Fildişi Sahilli yıldıza çevirdi.

Cimbom’dan defansa taze kan! Okan Buruk’un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Bu dönem boyunca birçok yıldız isimle görüşen Cimbom, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda liste başı olan Wilfried Singo için temaslarında son noktaya geldi.

Cimbom’dan defansa taze kan! Okan Buruk’un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Wilfried Singo, Galatasaray'a oldukça yakın. 24 yaşındaki oyuncu, kişisel şartlarda sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardı. Oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna eden Galatasaray, Monaco ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

Cimbom’dan defansa taze kan! Okan Buruk’un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Fransız kulübü ile görüşen sarı-kırmızılı yöneticiler, yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir anlaşmayla transferi gerçekleştirmek üzere. Singo transferinin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Türk futbol tarihindeki bonservisi en pahalı defans oyuncusuna sahip olmuş olacak (Şu anda rekor Diego Carlos'a ait. 11.4 milyon Euro)

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Wilfried Singo, 2699 dakika sahada kaldı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Cimbom’dan defansa taze kan! Okan Buruk’un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Öte yandan spor haberleriyle tanınan Sacha Tavolieri, bu transferi böyle duyurdu