Cimbom'dan defansa taze kan! Okan Buruk'un işaretiyle yönetim transferi bitirdi

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği isimle anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Fildişili savunma oyuncusuyla el sıkıştı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından, kulübü Monaco ile de bonservis konusunda uzlaşma sağlandı. Öte yandan, Galatasaray'ın bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte transferin tüm detayları...