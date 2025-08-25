2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları
Üniversite tercih sonuçları açıklandı ve milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek bir tablo ortaya çıktı. Devlet üniversitelerinde kontenjanların neredeyse tamamı dolarken, bazı programlarda boş kontenjan neredeyse kalmadı. Peki hangi bölümlerde yoğun talep vardı ve yeni açılan programlara ilgiyi hangi öğrenciler gösterdi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 14:37