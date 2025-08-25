Viral Galeri Viral Liste 2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

Üniversite tercih sonuçları açıklandı ve milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek bir tablo ortaya çıktı. Devlet üniversitelerinde kontenjanların neredeyse tamamı dolarken, bazı programlarda boş kontenjan neredeyse kalmadı. Peki hangi bölümlerde yoğun talep vardı ve yeni açılan programlara ilgiyi hangi öğrenciler gösterdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 14:37
2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kontenjanları doluluk oranları belli oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet üniversitelerinde kontenjanların büyük çoğunluğunun dolduğunu açıkladı.

2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE YOĞUN TALEP

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamasına göre:

⚪Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu.

⚪Ön lisans kontenjanlarının tamamı yerleşen adaylarla doldu.

⚪Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi başarı sırası yüksek programların tamamı doldu.

⚪Mühendislik programlarındaki doluluk oranı yüzde 97'yi geçti.

⚪Öğretmenlik programlarında doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşti.

2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

YENİ PROGRAMLARA İLGİ YOĞUN

YÖK'ün açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta bu yıl ilk kez açılan programlara gösterilen yoğun ilgi oldu:

3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni program açıldı.

Yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler gibi alanlarda açılan programlarda tek bir kontenjan bile boş kalmadı.

2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

2025 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Yükseköğretim kurumlarının 2025 kontenjan ve yerleşme verileri ÖSYM tarafından yayımlandı. Devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerinin lisans ve ön lisans programlarına kaç öğrencinin yerleştiği belli oldu. İşte 2025 örgün yükseköğretim programlarının kontenjanları ve yerleşen aday sayıları...

2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

1. Devlet Üniversiteleri

Lisans Kontenjanı: 280.900

Lisans Yerleşen: 277.878

Lisans Boş Kalan: 3.022

Ön Lisans Kontenjanı: 224.180

Ön Lisans Yerleşen: 224.137

Ön Lisans Boş: 43

Toplam Kontenjan: 505.080

Toplam Yerleşen: 502.015

Toplam Boş: 3.065

Devlet üniversitelerinde lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99'un üzerinde gerçekleşti. Ön lisans programlarında ise neredeyse tüm kontenjanlar doldu.

SON DAKİKA