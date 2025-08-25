2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları

YENİ PROGRAMLARA İLGİ YOĞUN

YÖK'ün açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta bu yıl ilk kez açılan programlara gösterilen yoğun ilgi oldu:

3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni program açıldı.

Yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler gibi alanlarda açılan programlarda tek bir kontenjan bile boş kalmadı.