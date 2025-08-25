Göndermeli paylaşımlara yanıt gecikmedi! Eski sevgiliden 5 kuruşluk tazminat davası

Başak Karahan'ın avukatı Burcu Sarı da şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Başak Karahan hakkında, karşı taraf Enes Batur tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, kişilik haklarına ağır saldırı niteliğinde olmanın yanı sıra kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutları da taşımaktadır. Bu saldırı niteliğindeki eylem ve ifadeler, müvekkilimin onurunu ve itibarını zedelemekle kalmamış; aynı zamanda ruhsal bütünlüğünü hedef alarak ciddi bir psikolojik şiddet ortamı yaratmıştır. Kadına karşı her türlü şiddet, ister fiziksel ister psikolojik olsun, asla tolere edilemez. Bu nedenle, tarafımızca derhal suç duyurusunda bulunulmuş, daha fazla rahatsızlık verici eylem ve paylaşımlarına devam etmemesi için önleyici koruma tedbiri başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, bu paylaşımlar nedeniyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası da açılmıştır. Hiçbir haksız itham, iftira, psikolojik şiddet veya tacizin karşılıksız bırakılmayacağını; müvekkilimin haklarını korumak için tüm hukuki ve cezai yolların en kararlı şekilde kullanılacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."