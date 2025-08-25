25 Ağustos 2025, Pazartesi
Göndermeli paylaşımlara yanıt gecikmedi! Eski sevgiliden 5 kuruşluk tazminat davası
Son günlerde eski sevgilisi Başak Karahan'a gönderme yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Enes Batur'a, beklenen cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başak Karahan, Enes Batur'a 5 kuruşluk tazminat davası açtığını duyurdu. Karahan, aynı zamanda koruma kararı sürecini de bugün itibarıyla başlattığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2025 22:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:08