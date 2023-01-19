Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; küçük yaştaki çocuğu ağına düşürdü, o çocuğun arkasına sığındı! Anne ve babanın evlat çırpınışı, öz kızından itiraf ve çağrı! Kendisinden 33 yaş küçük kıza rahat verecek mi? Hilal Baltacı ailesine dönecek mi? Kuzeniyle kavga etti, ölümüne dayak yedi! Teşhis edilen fotoğraf! O evden sağ çıkabildi mi? Cinayete mi kurban gitti? Cenazesini kimler gördü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; küçük yaştaki çocuğu ağına düşürdü, o çocuğun arkasına sığındı! Anne ve babanın evlat çırpınışı, öz kızından itiraf ve çağrı! Kendisinden 33 yaş küçük kıza rahat verecek mi? Hilal Baltacı ailesine dönecek mi? Kuzeniyle kavga etti, ölümüne dayak yedi! Teşhis edilen fotoğraf! O evden sağ çıkabildi mi? Cinayete mi kurban gitti? Cenazesini kimler gördü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.