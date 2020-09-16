CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Eylül Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Eylül Çarşamba canlı yayın izle - 16.09.2020

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Giriş: 16.09.2020 10:17
Güncelleme:16.09.2020 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gizli tanıklar anlattı, komşu konuştu… Soruşturmanın seyri değişiyor! 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? İddiaların odağındaki şüpheli kadın 130 bin lirayı çaldı mı? Tuzak mı kuruldu yoksa planlandı mı? Kayseri’deki tuhaf hırsız olayının şüpheli ismi Yeşim iddialar için ne dedi, kimi suçladı? Boşanmak istedi, eşi tarafından öldürüldü! 20 yaşındaki Emine Yanıkoğlu cinayetinin ardındaki büyük dram ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gizli tanıklar anlattı, komşu konuştu… Soruşturmanın seyri değişiyor! 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? İddiaların odağındaki şüpheli kadın 130 bin lirayı çaldı mı? Tuzak mı kuruldu yoksa planlandı mı? Kayseri'deki tuhaf hırsız olayının şüpheli ismi Yeşim iddialar için ne dedi, kimi suçladı? Boşanmak istedi, eşi tarafından öldürüldü! 20 yaşındaki Emine Yanıkoğlu cinayetinin ardındaki büyük dram ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 16 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

16 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Eylül Çarşamba
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