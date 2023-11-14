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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Kasım Salı tek parça izle

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Giriş: 14.11.2023 10:20
Güncelleme:14.11.2023 12:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; iki arkadaşıyla aynı araçtaydı, araçtan inip kayıplara karıştı! Kuşkuya düşüren ifade, çelişkili noktalar, annenin evlat endişesi! Umut Demirer’in kaybında sıcak gelişme! 4 Temmuz’da sırra kadem basan aşçı, sınırları aşan arkadaşlığın şüpheli noktaları, tatilden döndüren ihanet iddiası, cinayet şüphesi! Bir kadının tanıştırdığı iki erkekten biri neden kayboldu? 54 yaşındaki kadını bin pişman eden aşkı, yitip giden binlerce euro, yerle bir olan hayaller, kalp kırıklığı! Paralarını geri alabilecek mi? Karısının alyansıyla kaçan taze damat, perişan olan aile... Ziynet eşyalarıyla yok olan damat Efendi nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; iki arkadaşıyla aynı araçtaydı, araçtan inip kayıplara karıştı! Kuşkuya düşüren ifade, çelişkili noktalar, annenin evlat endişesi! Umut Demirer'in kaybında sıcak gelişme! 4 Temmuz'da sırra kadem basan aşçı, sınırları aşan arkadaşlığın şüpheli noktaları, tatilden döndüren ihanet iddiası, cinayet şüphesi! Bir kadının tanıştırdığı iki erkekten biri neden kayboldu? 54 yaşındaki kadını bin pişman eden aşkı, yitip giden binlerce euro, yerle bir olan hayaller, kalp kırıklığı! Paralarını geri alabilecek mi? Karısının alyansıyla kaçan taze damat, perişan olan aile... Ziynet eşyalarıyla yok olan damat Efendi nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 14 KASIM SALI TEK PARÇA İZLE

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