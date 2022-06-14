Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Haziran Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Amasya’da karanlık gece! Genişletilen soruşturma! Ölüm kıyısına kim götürdü? Muhammet Burhan cinayetinde yanıt arayan sorular! Bir annenin evlat mücadelesi, Müge Anlı’da bulunan bir kadın, kuşku uyandıran ifadeler, ardı arkası kesilmeyen iddialar! Meryem Sazak’ın kızı Arife Sazak! 2 yıldır haber alınamayan genç bir kadın, bir Japonya’ya bir Kore’ye gitti diyen erkek arkadaş, çelişkilerle dolu açıklamalar, cinayet kuşkusu! Sevil Kutlu’nun şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Amasya'da karanlık gece! Genişletilen soruşturma! Ölüm kıyısına kim götürdü? Muhammet Burhan cinayetinde yanıt arayan sorular! Bir annenin evlat mücadelesi, Müge Anlı'da bulunan bir kadın, kuşku uyandıran ifadeler, ardı arkası kesilmeyen iddialar! Meryem Sazak'ın kızı Arife Sazak! 2 yıldır haber alınamayan genç bir kadın, bir Japonya'ya bir Kore'ye gitti diyen erkek arkadaş, çelişkilerle dolu açıklamalar, cinayet kuşkusu! Sevil Kutlu'nun şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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