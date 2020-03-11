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11.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mart Çarşamba canlı yayın izle |Video - 11.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın ölümünde dikkat çeken ayrıntılar! Zehra’yı kim neden öldürdü? Ağabey kardeş olarak büyüdüler evlatlık olduklarını öğrendiler! 46 yaşındaki Özlem hikayesini anlattı Havvana Hanım kardeşim olabilir dedi! Özlem ve Havvana kardeş mi? 15 yaşındaki Çağla’nın katili 10 yıldır bulunamadı! Zaman aşımının dolmasına 3 buçuk ay kala Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın ölümünde dikkat çeken ayrıntılar! Zehra'yı kim neden öldürdü? Ağabey kardeş olarak büyüdüler evlatlık olduklarını öğrendiler! 46 yaşındaki Özlem hikayesini anlattı Havvana Hanım kardeşim olabilir dedi! Özlem ve Havvana kardeş mi? 15 yaşındaki Çağla'nın katili 10 yıldır bulunamadı! Zaman aşımının dolmasına 3 buçuk ay kala Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 11 MART ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

11 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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