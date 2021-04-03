03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Muammer Ay'a kaçan küçük elti Hamide kocası Ercan'a Esra Erol'da kavuştu

Muammer Ay'a kaçan küçük elti Hamide kocası Ercan'a Esra Erol'da kavuştu - 03.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2021 12:13
Güncelleme:03.04.2021 12:20
Eltisiyle birlikte yanında çalıştığı yufkacı Muammer Ay'a kaçan küçük elti Hamide Duman stüdyoya geldi. Ercan Bey ve eşi Hamide Hanım sarıldılar. Hamide Hanım, eltisinin ilişkisini bildiğinden korktuğu için kaçtığını belirterek çocuklarını çok özlediği için geri dönmeyi çok düşündüğünü söyledi. Esra Erol, ilk seferinde geri gelecek misin sorusuna Hamide Hanım'ın geri dönmeyeceğini söylediğini hatırlatınca, Hamide Hanım, "Nasıl öyle bir şey dedim ben de bilmiyorum, bir baskı yoktu kendim gelmek istedim, siz arayıp çocuklarınız hasta deyince dayanamadım" dedi.
Muammer Ay Esra Erol'da canlı yayınında! İlk kez konuştu
Muammer Ay Esra Erol'da canlı yayınında! İlk kez konuştu
Küçük elti kocası Ercan'a Esra Erol'da kavuştu
Küçük elti kocası Ercan'a Esra Erol'da kavuştu
Esra Erol'da 2 Nisan Cuma tek parça full izle
Esra Erol'da 2 Nisan Cuma tek parça full izle
İZLE: Esra Erol 1 Nisan Perşembe
İZLE: Esra Erol 1 Nisan Perşembe
Esra Erol 31 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 31 Mart Çarşamba tek parça full izle
Küçük Hamide annesiyle buluştu
Küçük Hamide annesiyle buluştu
Esra Erol 30 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 30 Mart Salı tek parça full izle
İki eltiyi kaçıran Muammer Ay küçük eltiyi sihirle mi elinde tutuyor?
İki eltiyi kaçıran Muammer Ay küçük eltiyi sihirle mi elinde tutuyor?
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster